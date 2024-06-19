Хакеры атаковали пользователей ПК с помощью эмодзи

Хакеры использовали эмодзи для организации атак на пользователей

Злоумышленники начали использовать эмодзи для распространения вредоносных программ. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты сослались на отчет специалистов по безопасности Volexity, которые рассказали о новом способе организации атак. Хакеры стали использовать эмодзи, чтобы удаленно управлять вирусной программой Disgomoji, которая распространяется на ПК.

Атака, за которой стояли киберпреступники из Пакистана, связана с использованием популярного мессенджера Discord. Злоумышленники подключают удаленный компьютер к определенному каналу в Discord и, отправляя содержащие эмодзи сообщения в чат, координируют атаку.

Так, отправленный смайлик «камера со вспышкой» заставляет программу сделать скриншот экрана и прислать изображение хакеру. Если отправить эмодзи «палец, указывающий вниз», то на компьютер будет загружен определенный файл, иконку с изображением лисы — Disgomoji начнет архивировать все профили пользователей браузера Firefox.

Первые подобные атаки начали проводить еще в середине 2023 года. По словам специалистов Volexity, после обнаружения и отключения связанных с злоумышленниками чатами последние просто заводят новые каналы в Discord и продолжают атаку.

В конце мая блогер Эрик Паркер предостерег владельцев ПК от использования устаревших версий ОС Windows. Паркер подключил компьютер с Windows XP к интернету и сообщил, что за несколько минут «поймал» десятки вирусов.