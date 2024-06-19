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15:21, 19 июня 2024Экономика

Испугавшийся ведьм россиянин выбросил всю мебель из квартиры и выпрыгнул в окно

Житель Анапы выбросил мебель из квартиры и выпрыгнул в окно, испугавшись ведьм

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Анапы выбросил всю мебель из квартиры и выпрыгнул в окно, испугавшись ведьм, сообщает Telegram-канал «ПВА 18».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Мирной. Мужчина выбрасывал из окна мебель на протяжении четырех часов, а когда за ним приехала полиция, выпрыгнул с третьего этажа. До приезда правоохранителей он успел разломать душевую кабину в квартире и срезать все трубы, затопив квартиры на первом и втором этажах.

«Очевидцы сообщают, что человек... уже лежал в психушке, начал выкидывать все вещи, не приняв таблетки, кричал, что за ним пришли ведьмы», — говорится в посте.

Известно, что мужчина проживает в квартире один, периодически его навещает мать. Отмечается, что после случившегося россиянин не получил серьезных травм.

Ранее жительницу Озерска, в квартире которой обитали крысы, госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Женщина утверждала, что у нее живут мангусты.

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      Александра Качан
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