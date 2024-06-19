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18:00, 19 июня 2024Экономика

Из банков Газы украли десятки миллионов долларов

FT: бандиты выкрали из банков на севере Газы не меньше 120 миллионов долларов

Фото: Yosri Aljamal / Reuters

За последние два месяца из банков на севере Газы украли не меньше 120 миллионов долларов. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на оценки Организации Объединенных Наций (ООН). По данным издания, похищениями наличных занимались вооруженные банды. Некоторых из них поддерживает ХАМАС.

Из заброшенных хранилищ унесли около трети наличности. Еще почти 240 миллионов долларов заблокировано в палестинских банках. Чтобы не допустить разграбления, некоторые хранилища перекрыли бетонными блоками. Крупнейший в регионе Банк Палестины в апреле ограбили уже дважды — на десятки миллионов долларов. Впрочем, стабильность этой организации не пострадала: общий объем клиентских депозитов оценивается почти в пять с половиной миллиардов долларов.

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Из-за боевых действий и ограничений на передвижение инкассаторских автомобилей, введенных Израилем, население Газы осталось без наличности. Для того чтобы встать в очередь к одному из немногочисленных банкоматов, нужно платить пошлину за неделю вперед.

До этого президент США Джо Байден признался, что сомневается в возможности договориться о перемирии в Газе, хотя он и не потерял надежды. Проект трехэтапного соглашения, который глава Белого дома обсудил с представителями G7, предполагает прекращение боевых действий, сначала временное, а затем постоянное, а также постепенный вывод войск Израиля из сектора Газа и реконструкцию палестинского анклава.

В декабре 2023 года Financial Times сообщала, что с севера Газы на юг вывезли 50 миллионов долларов. Операция получила название ConOps-Gaza. Тогда при поддержке ООН транспортировали около 900 тысяч банкнот.

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