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12:45, 19 июня 2024Мир

Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом

Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником

Фото: Globallookpress.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником в ходе заявления для прессы после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор на Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами — самыми честными друзьями и соратниками — в этом торжественном зале», — заявил лидер КНДР.

Ким Чен Ын также охарактеризовал Путина как «самого дорогого друга корейского народа», добавив, что без его «выдающейся дальновидности» было бы невозможно подписание «самого мощного» двустороннего договора.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан Путиным и Ким Чен Ыном во время переговоров в Пхеньяне.

Российский лидер отметил, что подписанный документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц договора.

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      Елизавета Мытарева
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