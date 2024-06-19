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18:37, 19 июня 2024Спорт

Кокорин счел невозможным возвращение в Россию

Александр Кокорин счел невозможным возвращение в Россию

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что у него были варианты продолжения карьеры на родине. Его слова приводит Sport24.

Игрок отметил, что считает невозможным на данный момент свое возвращение в Россию. «По личным соображениям. Пока не могу рассказать», — заявил футболист.

9 мая стало известно, что Кокорин продолжит выступать за «Арис» в следующем сезоне. В команде сообщили, что достигли соглашения с игроком о продлении контракта до лета 2025 года.

Последним клубом Кокорина в России был московский «Спартак». Он покинул столичную команду в январе 2021 года, перейдя в итальянскую «Фиорентину».

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      Алексей Гусев
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