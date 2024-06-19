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15:29, 19 июня 2024Из жизни

Коровы не смогли переварить вонючий фрукт и отравились

В Индии коровы съели слишком много лепешек и вонючего фрукта и отравились

Фото: Christian Burri / Unsplash

В Индии коровы съели слишком много неправильной пищи и отравились. Об этом пишет Onmanorama.

Инцидент произошел на одной из ферм рядом с городом Коллам. Коров фермера по имени Хасбулла накормили чрезмерным количеством параты, традиционных слоеных лепешек из майды, и джекфрутом — одним из самых вонючих фруктов. Коровы не смогли переварить пищу и стали испытывать сильные судороги. Пять коров спасти не удалось, еще девяти животным помогают ветеринары.

Министр животноводства штата Керала Дж. Чинчу Рани, посетивший ферму, пообещал, что Хасбулле компенсируют ущерб. По данным Департамента защиты животных, коровы погибли из-за тремора в желудке. Проводивший вскрытие ветеринар Д. Шайн Кумара объяснил, что парата вызывает у крупного рогатого скота проблемы с пищеварением, а чрезмерное употребление джекфрута и рисовой каши может привести к ацидозу и обезвоживанию.

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      Антонина Черташ
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