Косметолог раскрыла секреты сохранения молодости российских звезд

Косметолог Аникина: популярной процедурой у звезд стала биоревитализация

У каждой российской звезды существует собственный секрет сохранения молодости. Некоторые из них в беседе с 5-tv.ru раскрыла косметолог Марина Аникина.

По ее словам, одной из самых популярных косметологических процедур стала биоревитализация. Специалист пояснила, что она представляет собой курс инъекций, при помощи которых кожу насыщают гиалуроновой кислотой.

«Гиалуроновая кислота как магнит притягивает воду и тем самым способствует выработке собственного коллагена и эластина. Кожа наполняется сиянием, свежестью, разглаживаются морщинки. В среднем цена данной процедуры — 15 тысяч рублей», — рассказала Аникина.

В то же время она заметила, что множество процедур все равно не смогут стать заменой качественного домашнего ухода, а также здорового образа жизни.

Прежде в России раскрыли преступную схему действующей по всей стране «секты косметологов». С 2019 года жертвами участников данной секты стали сотни россиян.