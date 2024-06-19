Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 19 июня 2024Бывший СССР

Лавров посетит Минск

Лавров встретится с Лукашенко и главой МИД Белоруссии в Минске 24-25 июня
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня приедет в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД республики Сергеем Алейником. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Двадцать четвертого — двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом», — сказала она.

По ее словам, поездка пройдет по случаю 32-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Дипломат также подчеркнула, что особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Минск считает введение односторонних санкций актом экономического терроризма и агрессии. Он добавил, что подобные действия будут иметь все вытекающие из этого последствия.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей

      Армия России отчиталась об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

      Российские войска уничтожили британскую гаубицу L-119 в зоне спецоперации

      Российские акции и гособлигации вернулись к падению

      Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

      Жителям российского города предложили переночевать в БДСМ-квартире

      Инфекционист дал россиянам совет для защиты от ботулизма

      Российскому рынку легковых автомобилей предсказали спад

      Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

      Жилой дом обрушился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше