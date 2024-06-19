Лавров встретится с Лукашенко и главой МИД Белоруссии в Минске 24-25 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня приедет в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД республики Сергеем Алейником. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Двадцать четвертого — двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом», — сказала она.

По ее словам, поездка пройдет по случаю 32-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Дипломат также подчеркнула, что особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Минск считает введение односторонних санкций актом экономического терроризма и агрессии. Он добавил, что подобные действия будут иметь все вытекающие из этого последствия.