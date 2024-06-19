МИД заявил о провоцировании Францией вооруженного противостояния в Закавказье

Франция провоцирует вооруженное противостояние на Южном Кавказе поставками самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR калибра 155 миллиметров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.
Захарова ответила на вопрос о сделке между Арменией и Францией по приобретению партии CAESAR. Она заявила, что французские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе различными методами.
«Париж провоцирует новый виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе», — подчеркнула пресс-секретарь МИД. По ее мнению, руководство Франции исходит исключительно из собственных конъюнктурных целей.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал планы Армении купить французские САУ. По его мнению, в мире нет регионов, где поставки оружия Западом ведут к лучшему.