МИД заявил о провоцировании Францией вооруженного противостояния в Закавказье

Захарова: Париж провоцирует противостояние на Южном Кавказе поставками САУ

Франция провоцирует вооруженное противостояние на Южном Кавказе поставками самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR калибра 155 миллиметров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

Захарова ответила на вопрос о сделке между Арменией и Францией по приобретению партии CAESAR. Она заявила, что французские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе различными методами.

«Париж провоцирует новый виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе», — подчеркнула пресс-секретарь МИД. По ее мнению, руководство Франции исходит исключительно из собственных конъюнктурных целей.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал планы Армении купить французские САУ. По его мнению, в мире нет регионов, где поставки оружия Западом ведут к лучшему.