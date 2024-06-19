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09:13, 19 июня 2024Ценности

Наряд популярного певца высмеяли в сети со словами «похож на клоуна»

Фото: Henri Szwarc / Globallookpress.com

Популярного американского рэпера и певца Фаррелла Уильямса высмеяли в сети за необычный наряд со словами «похож на клоуна». Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

51-летний артист попал в объективы папарацци во время прогулки в светлой ковбойской шляпе и яркой куртке, декорированной монограммой Louis Vuitton. Помимо этого, мужчина надел прямые джинсы и черную обувь. В качестве аксессуаров он выбрал солнцезащитные очки, наручные часы, золотые кольца и серьги.

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Пользователи сети высмеяли образ знаменитости в комментариях под материалом. «Похож на клоуна», «Он позорит ковбоев», «Отмените этого человека», «Смешной чувак», — написали они.

Ранее в июне куртку популярного бренда высмеяли в сети со словами «бабушкин шик». Покупательница Лилиан Мэй, размещающая видео под никнеймом @lillianmaii, показала подписчикам модную находку. Она запечатлела себя в белой стеганой куртке, оформленной черным цветочным принтом и двумя карманами.

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      Екатерина Ештокина
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