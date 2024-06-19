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00:23, 19 июня 2024Мир

Небензя посоветовал Западу последовать предложению России по Украине

Небензя: Западу стоит последовать предложению России по Украине, пока не поздно

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Западу стоит последовать мирному предложению России по конфликту на Украине, «пока не поздно». С таким призывом выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что суть предложения заключается не в заморозке конфликта, а в его завершении, в результате чего станет возможным восстановление отношений между Москвой и Киевом. Однако для этого потребуется отказ западных стран от использования «украинского проекта» против России, подчеркнул он.

Кроме того, продолжил Небензя, НАТО должна отказаться от агрессивной милитаристской политики и возобновить обстоятельный диалог по глобальной безопасности, учитывая интересы всех членов альянса. По его словам, только так удастся избежать дальнейшей эскалации.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киев все еще может принять предложение Москвы и попытаться прийти к миру. В противном случае, предупредил он, российские войска продолжат наступление.

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      Марина Совина
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