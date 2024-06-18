Медведев: если Киев не примет предложение Путина, наступление продолжится

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина зря отвергла предложение российского президента Владимира Путина по переговорам.

Они же все отвергли. Об этом сказали во время встречи, которая прошла в Швейцарии. Значит, с порога отвергнут любые предложения, вернув дискуссию к самому началу. Напрасно. Дальше будет хуже

Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Он подчеркнул, что украинские власти еще могут принять озвученное Путиным предложение и попытаться прийти к миру. В случае отказа киевских властей от предложений Москвы наступательные действия Вооруженных сил (ВС) РФ продолжатся. «И где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей», — резюмировал он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предложение Путина заключается в выводе украинских войск из новых российских регионов

Принципиальной позицией для мирных переговоров с Киевом Путин назвал нейтральный и безъядерный статус республики. Кроме того, Украина должна отказаться от идеи присоединения к НАТО и вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Российский президент подчеркивал, что если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими. Суть мирного предложения России, по его словам, заключается не в заморозке, а в полном прекращении украинского конфликта. Москва «хоть завтра» готова приступить к переговорному процессу, если Киев согласится на поставленные условия, пояснил Путин.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Верховной Раде ведутся обсуждения мирной инициативы

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты Верховной Рады обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта. «По нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», — сообщил он.

Парламентарий отметил, что чем дольше украинские политики будут надеяться на помощь США и Евросоюза, тем больше своих граждан они потеряют.

Как считает украинский политолог Константин Бондаренко, пока киевские власти отказываются от переговоров с Москвой, РФ берет под контроль все больше украинской территории. «Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать шаг определенный, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок», — сказал он, указав, что такая стратегия является весьма эффективной.

В Великобритании Украину призвали прислушаться к предложению Путина

Обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер считает, что Киеву следует пойти на условия прекращения огня. В случае согласия на инициативу Москвы, по его мнению, Украина получит шанс на процветание. Он отметил, что предложение российской стороны выглядит более позитивно, чем дальнейшая эскалация конфликта и угроза ядерной войны.

На данный момент Киев не принял изложенное президентом России мирное предложение, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По мнению украинской стороны, принятие российских условий вынудит Киев отказаться от суверенитета и субъектности, а внеблоковый статус оставит страну беззащитной.