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23:43, 18 июня 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы выступил с жестким заявлением в адрес Зеленского

Соскин: на Украине негде хоронить погибших, а больницы переполнены
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergey Dolzhenko / Pool / Reuters

На Украине негде хоронить погибших, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. С жестким сообщением он выступил на своем YouTube-канале.

Он указал, что «уже негде хоронить, уже земли нет для кладбищ». По словам Соскина, все больницы и дом заполнены инвалидами. При этом президент Украины Владимир Зеленский благодарит союзников, отметил экс-советник Кучмы.

Ранее Соскин обвинил Зеленского в отъезде Швейцарию на фоне массовой гибели жителей страны и сложной экономической ситуации. Он отметил, что в то время как украинский лидер и члены его делегации «будут наслаждаться поездкой», простые украинские военные продолжат сидеть в окопах.

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      Марина Совина
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