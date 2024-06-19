Соскин: на Украине негде хоронить погибших, а больницы переполнены

На Украине негде хоронить погибших, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. С жестким сообщением он выступил на своем YouTube-канале.

Он указал, что «уже негде хоронить, уже земли нет для кладбищ». По словам Соскина, все больницы и дом заполнены инвалидами. При этом президент Украины Владимир Зеленский благодарит союзников, отметил экс-советник Кучмы.

Ранее Соскин обвинил Зеленского в отъезде Швейцарию на фоне массовой гибели жителей страны и сложной экономической ситуации. Он отметил, что в то время как украинский лидер и члены его делегации «будут наслаждаться поездкой», простые украинские военные продолжат сидеть в окопах.