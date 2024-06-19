В Госдуме назвали одну из причин вспышки ботулизма в России

Депутат Куринный призвал вернуть проверки бизнеса после вспышки ботулизма

Одной из причин вспышки ботулизма в России, равно как и других случаев отравления людей продуктами питания, является тотальный мораторий на проверки бизнеса, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный. Он призвал ограничить действие моратория там, где речь идет о здоровье и жизни населения.

«Надо восстановить контроль и проведение регулярных проверок в том, что касается вреда здоровью и жизни. Сейчас мораторий очень грубый, он создает риски подобных ситуаций. О них начинают говорить только тогда, когда они носят массовый характер, будь то "Мистер Сидр" или текущий случай с ботулизмом, но на самом деле такое происходит регулярно», — сказал политик.

Куринный подчеркнул, что мораторий на проверки бизнеса в том, что касается здоровья граждан, не имеет отношения к украинскому конфликту, новым технологиям и так далее, потому его можно и нужно отменить.

«Дума дала такие полномочия правительству, и теперь оно регулирует, насколько глубоко можно внедрять мораторий. Сегодня он тотальный и не дает прав на проверки бизнеса без согласования с прокуратурой или без случаев с причинением тяжкого вреда здоровью. В итоге нет никакой профилактики», — объяснил депутат.

В России, по последним данным, зафиксировано более 160 случаев ботулизма в четырех регионах после отравления фасолью в готовых салатах. Ботулинический токсин обнаружили в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.