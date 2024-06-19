Решена проблема заморозки органов

В Израиле использовали белки-антифризы для решения проблемы заморозки органов

Израильские ученые предложили решение проблемы повреждения органов при криогенной заморозке. Результаты исследования опубликованы в журнале Langmuir.

Неспособность эффективно сохранять органы в течение длительного периода времени приводит к тому, что значительное количество донорских органов выбрасывается из-за повреждения, вызванного образованием кристаллов льда и других нежелательных эффектов при заморозке.

Исследователи продемонстрировали, что использование белков-антифризов (AFP) предотвращает образование кристаллов льда, которые могут повредить клеточные структуры органов во время заморозки. Эти белки позволяют смягчить криогенное повреждение, что может произвести революцию в методах сохранения органов.

В эксперименте был использован предметный столик современного микроскопа, способного точно контролировать температуру и быстро охлаждать образцы. Часть образцов была обработана различными типами белков-антифризов, такими как AFPIII из рыбы и TmAFP из личинок мучных жуков.

Оказалось, что белки-антифризы успешно задерживают кристаллизацию даже при температуре ниже -80 градусов по Цельсию. Это позволяет значительно продлить жизнеспособность замороженных органов, открывая новые возможности для сохранения органов и трансплантации.