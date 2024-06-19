Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:04, 19 июня 2024Наука и техника

Решена проблема заморозки органов

В Израиле использовали белки-антифризы для решения проблемы заморозки органов

Фото: Akarawut / Shutterstock / Fotodom

Израильские ученые предложили решение проблемы повреждения органов при криогенной заморозке. Результаты исследования опубликованы в журнале Langmuir.

Неспособность эффективно сохранять органы в течение длительного периода времени приводит к тому, что значительное количество донорских органов выбрасывается из-за повреждения, вызванного образованием кристаллов льда и других нежелательных эффектов при заморозке.

Исследователи продемонстрировали, что использование белков-антифризов (AFP) предотвращает образование кристаллов льда, которые могут повредить клеточные структуры органов во время заморозки. Эти белки позволяют смягчить криогенное повреждение, что может произвести революцию в методах сохранения органов.

В эксперименте был использован предметный столик современного микроскопа, способного точно контролировать температуру и быстро охлаждать образцы. Часть образцов была обработана различными типами белков-антифризов, такими как AFPIII из рыбы и TmAFP из личинок мучных жуков.

Оказалось, что белки-антифризы успешно задерживают кристаллизацию даже при температуре ниже -80 градусов по Цельсию. Это позволяет значительно продлить жизнеспособность замороженных органов, открывая новые возможности для сохранения органов и трансплантации.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей

      Армия России отчиталась об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

      Российские войска уничтожили британскую гаубицу L-119 в зоне спецоперации

      Российские акции и гособлигации вернулись к падению

      Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

      Жителям российского города предложили переночевать в БДСМ-квартире

      Инфекционист дал россиянам совет для защиты от ботулизма

      Российскому рынку легковых автомобилей предсказали спад

      Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

      Жилой дом обрушился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше