В России призвали повысить штраф за один тип нарушения

Автоэксперт Моржаретто: при отмене ОСАГО для регистрации надо повышать штрафы

В случае отмены обязательного предоставления полиса ОСАГО при регистрации транспортных средств необходимо увеличивать штрафы за его отсутствие, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал плюсы и минусы таких изменений.

«С одной стороны, все логично. На сегодняшний день наличие полиса ОСАГО у собственников не проверяет никто за исключением момента с регистрацией в ГАИ. Это единственное место, где их реально массово проверяют. На дорогах их никто не проверяет, а если и проверят, то штраф за их отсутствие копеечный», — сказал он.

Сейчас штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей. Если страховка оформлена, но ее нет с собой при проверке, тогда придется заплатить 500 рублей. В то же время автоэксперт считает, что в случае отмены ОСАГО при регистрации необходимо, чтобы дорожные камеры начали фиксировать таких автомобилистов. Он отметил, что такая инициатива уже несколько лет разрабатывается.

«Сейчас у нас миллиона четыре автомобилистов по самым скромным подсчетам ездят без полиса ОСАГО. Это очень плохо, потому что попасть в аварию, где виновник не имеет полиса, врагу не пожелаешь, потому что это превращается в такой квест с непредвиденным исходом. Деньги в лучшем случае получишь через несколько лет, а в худшем не получишь вообще. Если отменять ОСАГО, то нужно увеличивать штраф за отсутствие полиса», — заключил он.

18 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Эти изменения коснутся как постановки на государственный учет, так и регистрации при смене владельца.