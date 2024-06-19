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09:21, 19 июня 2024Силовые структуры

Подсчитано число высланных из России с начала года иностранцев

МВД: из России в 2024 году выслали более 30 тысяч иностранцев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С территории России с начала 2024 года выдворено более 30 тысяч иностранных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она пояснила, что этот показатель практически в два раза выше, чем в прошлом году. При этом около девяти тысяч мигрантов было выслано за неделю, в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024»

Также, добавила Волк, российские полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев, что превысило прошлогодний уровень на 55 процентов.

Ранее депутаты предложили сажать россиян в тюрьму за фиктивную регистрацию в квартирах мигрантов. Соответствующий законопроект появился в электронной базе нижней палаты парламента. Авторы инициативы считают, что уголовная ответственность должна быть предусмотрена как для коррумпированных должностных лиц, так и для обычных граждан, которые за деньги прописывают иностранцев на своей жилплощади.

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      Марина Совина
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