На нефтебазе в Азове в Ростовской области после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) разгорелся пожар, из-за которого произошла разгерметизация второго резервуара с нефтепродуктами. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, это произошло в среду, 19 июня, около 16:40 по московскому времени. Из-за разгерметизации второй цистерны с нефтепродуктами площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров. Со вторника, 18 июня, спасатели МЧС России пытаются ликвидировать огонь.
Возгорание на нефтяных резервуарах не могут потушить вторые сутки
Около четырех утра 18 июня глава Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке дрона ВСУ, после которой вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.
«К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается», — прокомментировал ситуацию чиновник.
Изначально сотрудники МЧС оценили площадь пожара в пять тысяч квадратных метров. Утром 19 июня возгорание на нефтебазе в Азове удалось локализовать на 3,2 тысячах квадратных метров, заявили в пресс-службе МЧС.
К удару по нефтебазе в Азове может быть причастна СБУ
Удар украинским дроном по нефтяной базе мог быть организован представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Такое предположение со ссылкой на источник в силовых структурах Украины высказали в «Русской службе BBC».
«Атака дронов на город Азов в Ростовской области, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами, является спецоперацией СБУ», — сообщил собеседник канала.
По его словам, возникший после удара ВСУ пожар затронул нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт», на территориях которых всего расположены 22 резервуара.