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19:48, 19 июня 2024Россия

Пожар на нефтебазе в Азове после удара ВСУ разгорается с новой силой. Вспыхнул второй резервуар

После удара ВСУ по нефтебазе в Азове второй резервуар оказался разгерметизирован
Пожар в резервуаре для хранения нефти в городе Азов, 18 июня 2024 года

Пожар в резервуаре для хранения нефти в городе Азов, 18 июня 2024 года. Кадр: Russian Emergencies Ministry / Reuters

На нефтебазе в Азове в Ростовской области после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) разгорелся пожар, из-за которого произошла разгерметизация второго резервуара с нефтепродуктами. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, это произошло в среду, 19 июня, около 16:40 по московскому времени. Из-за разгерметизации второй цистерны с нефтепродуктами площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров. Со вторника, 18 июня, спасатели МЧС России пытаются ликвидировать огонь.

Пожар в резервуаре для хранения нефти в городе Азов, 18 июня 2024 года

Пожар в резервуаре для хранения нефти в городе Азов, 18 июня 2024 года

Кадр: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Возгорание на нефтяных резервуарах не могут потушить вторые сутки

Около четырех утра 18 июня глава Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке дрона ВСУ, после которой вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.

«К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается», — прокомментировал ситуацию чиновник.

Изначально сотрудники МЧС оценили площадь пожара в пять тысяч квадратных метров. Утром 19 июня возгорание на нефтебазе в Азове удалось локализовать на 3,2 тысячах квадратных метров, заявили в пресс-службе МЧС.

К удару по нефтебазе в Азове может быть причастна СБУ

Удар украинским дроном по нефтяной базе мог быть организован представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Такое предположение со ссылкой на источник в силовых структурах Украины высказали в «Русской службе BBC».

«Атака дронов на город Азов в Ростовской области, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами, является спецоперацией СБУ», — сообщил собеседник канала.

Пожар в городе Азов, 18 июня 2024 года

Пожар в городе Азов, 18 июня 2024 года

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

По его словам, возникший после удара ВСУ пожар затронул нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт», на территориях которых всего расположены 22 резервуара.

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      Наталья Анисеева
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