Площадь полыхающего больше суток пожара на российской нефтебазе выросла

Площадь пожара на горящей больше суток нефтебазе в Азове увеличилась

Площадь пожара на полыхающей больше суток нефтебазе в Азове выросла до 6,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Утром в среду, 19 июня, площадь пожара равнялась 3,2 тысячи квадратных метров.

В ночь на вторник, 18 июня, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Ростовскую область. В результате нападения начался пожар в резервуарах с нефтью. Локализовать возгорание удалось лишь спустя сутки.

19 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что стабилизировать ситуацию и потушить пожар, длящийся больше суток, пока не удается. На данный момент сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, добавил Голубев.