Путин допустил военно-техническое сотрудничество с КНДР

Путин: Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР

Москва не исключает развитие военно-технического сотрудничества с КНДР в связи с подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

«Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным сегодня документом», — допустил глава государства.

Ранее Ранее Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне.

Российский президент раскрыл подробности соглашения, отметив, что оно предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц договора. Он также напомнил в контексте подписания договора о разрешении ряда стран НАТО наносить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары по России дальнобойным оружием.