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12:48, 19 июня 2024Мир

Путин допустил военно-техническое сотрудничество с КНДР

Путин: Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Globallookpress.com

Москва не исключает развитие военно-технического сотрудничества с КНДР в связи с подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

«Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным сегодня документом», — допустил глава государства.

Ранее Ранее Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне.

Российский президент раскрыл подробности соглашения, отметив, что оно предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц договора. Он также напомнил в контексте подписания договора о разрешении ряда стран НАТО наносить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары по России дальнобойным оружием.

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      Семен Александров
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