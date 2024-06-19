Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Путин начал переговоры тет-а-тет с Ким Чен Ыном в рамках визита в Пхеньян

Президент России Владимир Путин начал переговоры в формате тет-а-тет с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в рамках визита в Пхеньян. Об этом в среду, 19 июня, сообщает РИА Новости.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, подобный формат позволяет обсудить «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы». При этом предполагается участие других членов делегации в разговоре, если это потребуется.

Ранее в столице КНДР Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына. После совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» Путин и Ким Чен Ын приступили к переговорам в расширенном формате, которые уже завершились.