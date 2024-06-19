Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:03, 19 июня 2024Мир

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Путин начал переговоры тет-а-тет с Ким Чен Ыном в рамках визита в Пхеньян

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал переговоры в формате тет-а-тет с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в рамках визита в Пхеньян. Об этом в среду, 19 июня, сообщает РИА Новости.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, подобный формат позволяет обсудить «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы». При этом предполагается участие других членов делегации в разговоре, если это потребуется.

Ранее в столице КНДР Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына. После совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» Путин и Ким Чен Ын приступили к переговорам в расширенном формате, которые уже завершились.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      Россиянин побывал в Абхазии и пожаловался на неприятную русскую музыку

      Россиянин с ножом напал на жену и был ликвидирован силовиками

      Захарова назвала истеричной реакцию Запада на визит Путина в КНДР

      Назван способ избежать вызывающего ботулизм токсина

      Звезда КВН раскрыл свой заработок

      Россиянам представят новый уникальный контент

      После атаки ВСУ на российские нефтехранилища возбуждено дело о теракте

      Массовая драка с участниками СВО произошла в Перми. Дебоширов усмиряли бойцы ОМОН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше