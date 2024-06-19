Раскрыты методы борьбы с диверсиями на железной дороге

Генерал МВД Калинкин раскрыл методы борьбы с поджигателями релейных шкафов

В МВД сформировали мобильные группы по обследованию технических объектов. Об этом РБК рассказал руководитель Главного управления на транспорте МВД, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.

Он пояснил, что в транспортном управлении МВД в последние два года фиксируют «рост активности деструктивных сил, действующих в интересах иностранных государств». В частности, речь идет о диверсиях, связанных с поджогами релейных шкафов на железной дороге, и направленных на создание аварийных ситуаций и перебоев в движении транспорта.

Калинкин отметил, что граждан пытаются вовлечь в преступную деятельность, используя разные формы мотивации. Полиция же проводит разъяснительную работу и создает мобильные объездные группы, которые за текущий период этого года обследовали уже около 240 тысяч объектов.

Ранее на Кубани по подозрению в совершении поджога на железной дороге задержали слесаря. Обходчики путей увидели вскрытый и обгоревший релейный шкаф. Из-за этого на участке пути нарушился график следования двух поездов. Полиция Краснодарского края вычислила предполагаемого поджигателя — им оказался 34-летний россиянин, работающий на занимающемся энергоснабжением предприятии. В правоохранительных органах не исключают, что подозреваемого «вели» кураторы с Украины.