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06:02, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Парень согласился разнообразить сексуальную жизнь и столкнулся с неприятным последствием

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился на портале историей, как он согласился на предложение девушки разнообразить их сексуальную жизнь и столкнулся с неприятным последствием. Большинство комментаторов посоветовали ему разорвать отношения.

По словам молодого человека, его девушка недавно попросила воплотить в жизнь одну из ее сексуальных фантазий. «У меня на лице была маска, я приковал ее наручниками и все такое. Когда мы начали заниматься сексом, она попросила меня остановиться, и я тут же остановился. Но она разозлилась на меня и сказала, что это тоже часть ролевой игры», — рассказал автор поста.

Как отметил рассказчик, затем ситуация повторилась и девушка снова рассердилась, попросив его не останавливаться, что бы она ему не говорила. «Она сказала, что это кажется ей возбуждающим. Так что я продолжал (...), хотя она еще пару раз попросила прекратить все», — добавил парень.

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Однако после секса девушка заявила бойфренду, что в последние разы она просила его остановиться по-настоящему, и назвала его абьюзером. Рассказчик указал, что теперь его возлюбленная задумывается о расставании с ним, и попросил совета у пользователей Reddit.

«Беги от этой женщины. У нее очень нездоровые взгляды на секс и на коммуникацию», «Бросай ее, она определенно сумасшедшая», «Ты не абьюзер. Ты неоднократно останавливался, когда она просила этого, а абьюзеры так не делают», — обратились к автору поста комментаторы. Они также посоветовали молодому человеку в следующий раз при воплощении в жизнь подобных фантазий заранее договариваться с партнершей об определенном стоп-слове.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что заглянул в телефон своей девушки и узнал о ней неприятную правду. Он признался, что обеспокоился из-за своего открытия.

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      Олег Давыдов
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