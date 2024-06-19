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13:30, 19 июня 2024Экономика

Россиянам назвали неочевидное средство от комаров

Ученый Марьинский: костер из высушенного навоза отпугнет комаров

Фото: Unsplash

Костер из кизяка — высушенного навоза травоядных животных — отпугнет комаров с дачного участка. Неочевидное средство для борьбы с насекомыми назвал россиянам научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с «Москвой 24».

Ученый рассказал, что такой способ используют пастухи в высокогорной Монголии. «Но вряд ли человек, который не привык к таким методам, легко согласится на такой костер», — отметил специалист.

При этом обычным костром Марьинский не советует отпугивать комаров — эффекта от этого практически не будет. Вместо этого лучше использовать современные спреи-репелленты или противомоскитные сетки. А вот от эфирных масел и одеколона как от средств борьбы с насекомыми лучше отказаться — они вряд ли их отпугнут, подчеркнул эксперт.

Однако, если использовать несертифицированные фумигаторы и репелленты, есть риск поплатиться жизнью и здоровьем. Фумигаторы за счет нагревания распространяют в воздухе токсичные для комаров вещества — чаще всего это тефлутрин, трансфлутрин и аллетрин. Слишком высокая доза этих химических соединений может навредить людям и домашним животным.

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      Нина Ташевская
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