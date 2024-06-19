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10:15, 19 июня 2024Путешествия

Россиянин побывал в Абхазии и пожаловался на неприятную русскую музыку

Российский турист побывал с семьей в Абхазии и пожаловался на громкую музыку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский турист побывал с семьей на отдыхе в Абхазии и остался доволен, однако пожаловался на неприятную русскую музыку в местных кафе. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам путешественника, в точках общепита всегда играла громкая музыка: в основном это были песни популярных российских исполнителей. «Вот если бы пели на абхазском, это было бы аутентично и по-своему интересно», — поделился мужчина.

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Он также обратил внимание на привычку местных жителей жечь собравшийся на пляжах мусор. Турист отметил, что это может быть сезонной особенностью. Кроме того, россиянин высказался об отдыхающих, катающихся на надувных водных бананах в море. Они проплывают слишком близко от берега и мешают остальным людям купаться.

Еще одним минусом отпуска стало отравление в последний день пребывания в Абхазии. В связи с этим россиянин посоветовал избегать продуктов из переработанного мяса и салатов. «Если и есть мясные блюда, то желательно приготовленные на открытом огне в вашем присутствии», — заключил путешественник.

Ранее российская туристка отдохнула в Сочи за 267 тысяч рублей и пожаловалась на несколько неприятных моментов, которые она заметила в отеле. Россиянка высоко оценила питание и развлечения, но была разочарована платной доставкой еды в номер.

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      Марк Успенский
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