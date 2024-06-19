Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:34, 19 июня 2024Путешествия

Россиянка описала дома в США фразой «точно не для русских»

Фото: Erin Siegal / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о том, как обустроены дома местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Американские дома точно не для русских. Хотя я считаю, что во всем нужна привычка. Американцы, как оказалось, очень практичные люди. Все у них просто, но при этом очень удобно. Смешные и удивительные, они всегда найдут, чем нас с вами удивить!» — такими фразами описала жилье американцев россиянка.

Материалы по теме:
Азартные игры и обилие алкоголя. Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
Азартные игры и обилие алкоголя.Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
5 февраля 2022
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024

Первое, на что обратила внимание путешественница, — тонкая деревянная входная дверь. «Нет тебе никаких железных ворот и пяти замков, как в России. Такое чувство, что их двери больше для красоты, чем для защиты», — удивилась она.

Кроме того, недоумение у блогерши вызвали два умывальника в ванной. Она пояснила, что утром, когда все спешат на работу, родители умываются в отдельных раковинах, не мешая друг другу.

Россиянку насторожило и отсутствие в домах в США люстр. «Американцы, похоже, вообще не заморачиваются с потолочным дизайном. На кухне висят простые лампы, и это максимум», — добавила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала американских мужчин воплощением мечты. По ее словам, они крайне самостоятельные и любят помогать своим женщинам с делами по хозяйству.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

      Суд вынес приговор избившему россиянку американцу Блэку

      Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада

      Россиянка описала дома в США фразой «точно не для русских»

      Российские танкисты уничтожили укрепрайон ВСУ севернее Работино

      Место рождения группы Grateful Dead выставили на продажу

      Сексолог указал на скрытые причины женских измен

      Еще одну песню группы «Порнофильмы» запретили в России

      Отбывающего срок бывшего депутата Яшина перевели из ШИЗО

      «Почту России» оштрафовали на 100 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше