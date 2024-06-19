Россиянка описала дома в США фразой «точно не для русских»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о том, как обустроены дома местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Американские дома точно не для русских. Хотя я считаю, что во всем нужна привычка. Американцы, как оказалось, очень практичные люди. Все у них просто, но при этом очень удобно. Смешные и удивительные, они всегда найдут, чем нас с вами удивить!» — такими фразами описала жилье американцев россиянка.

Первое, на что обратила внимание путешественница, — тонкая деревянная входная дверь. «Нет тебе никаких железных ворот и пяти замков, как в России. Такое чувство, что их двери больше для красоты, чем для защиты», — удивилась она.

Кроме того, недоумение у блогерши вызвали два умывальника в ванной. Она пояснила, что утром, когда все спешат на работу, родители умываются в отдельных раковинах, не мешая друг другу.

Россиянку насторожило и отсутствие в домах в США люстр. «Американцы, похоже, вообще не заморачиваются с потолочным дизайном. На кухне висят простые лампы, и это максимум», — добавила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала американских мужчин воплощением мечты. По ее словам, они крайне самостоятельные и любят помогать своим женщинам с делами по хозяйству.

