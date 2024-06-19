Российские сенаторы одобрили ограничение плавающих ставок по кредитам

Совет Федерации принял законопроект об ограничении плавающих ставок по кредитам

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, ограничивающий применение переменной (плавающей) ставки по кредитам. Об этом сообщает ТАСС.

Принятый накануне Госдумой документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. Предусматривается, что вводимые положения начнут применяться к правоотношениям, возникшим из кредитных договоров и договоров займа, заключенных после вступления в силу закона, которое, как ожидается, произойдет 1 сентября 2024 года.

Изначально в инициативе речь шла о полном запрете применения плавающей ставки для граждан, в том числе в случае с ипотекой, выданной на срок до года или свыше 20 лет. Банки в свою очередь утверждали, что введение ограничений на рост процентов по кредитам с плавающей ставкой может привести к убыткам кредитных организаций.

В результате принятых уточнений выдавать потребкредиты с переменной ставкой россиянам теперь смогут только в двух случаях — если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (ставку могут изменить максимум на треть, но не более чем на четыре процентных пункта) и если обычный кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату (без ограничений по срокам и возможности изменения ставки).

Кредиторов обяжут уведомить об изменении ставки не позднее чем за 15 дней до начала ее применения. В течение трех месяцев с момента такого изменения от него можно будет потребовать и увеличения срока возврата кредита или займа. При этом срок этого увеличения не сможет превышать изначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет.