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07:01, 19 июня 2024Забота о себе

Сексолог рассказал о проблемах в интимной жизни из-за лишнего веса

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Люди с лишним весом могут сталкиваться с различными проблемами в интимной жизни, заявил врач-сексолог, психотерапевт, вице-президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Андрей Булах. Об этом он рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

Булах отметил, что лишний вес влияет на то, как человек воспринимает себя, и может становиться причиной проблем в отношениях. «Например, я регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда женщины, набрав вес во время беременности, комплексуют по этому поводу после родов. Причем раздеться перед партнером бывает трудно и полным мужчинам», — сказал сексолог.

Кроме того, лишний вес может доставлять неудобства во время секса. Булах объяснил, что полным людям доступны не все позы. Кроме того, из-за большой массы тела им сложнее двигаться, они быстрее устают из-за нагрузки.

У мужчин, как правило, лишний вес вызывает меньше трудностей в отношениях, но проблемы с самооценкой, сексуальной активностью тоже бывают

Андрей Булахврач-сексолог, психотерапевт
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Ранее Булах назвал способы вернуть страсть в супружеский секс. В частности, он посоветовал заботиться о желаниях партнера.

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      Вера Владзиевская
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