Швеция одобрила соглашение о военном сотрудничестве с США

Парламент Швеции одобрил соглашение с США о доступе к 17 военным объектам

Парламент Швеции поддержал 18 июня соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) с США. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов, против — 37 депутатов. Еще 46 парламентариев отсутствовали на голосовании. В результате Соединенные Штаты получат доступ к шведским тренировочным площадкам, эскадрильям и полкам, находящимся в 17 регионах Швеции. Кроме того, соглашение позволяет США хранить на объектах на территории скандинавской страны военную технику, оружие и боеприпасы.

О том, что США и Швеция подписали соглашение в сфере обороны, сообщалось в конце 2023 года. «Соглашение создаст лучшие условия для того, чтобы Швеция могла получить поддержку от Соединенных Штатов в случае войны или кризиса», — отметил

тогда глава Пентагона Ллойд Остин.