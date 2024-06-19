Сразу семь беспилотников атаковали российский регион

Семь беспилотников атаковали Белгородскую область, есть повреждения

Сразу семь беспилотников атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Два дрона атаковали город Грайворон и взорвались на одной из центральных улиц. В селе Безымено еще два летательных аппарата спикировали на частный дом.

Помимо этого, в Краснояружском районе три FPV-дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие и домовладение.

Повреждения получили как строения, в том числе жилые дома, так и транспортные средства. Сведения о пострадавших губернатор не привел.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Только за утро 19 июня в Белгородской области трижды объявляли о ракетной опасности. Позже Минобороны отчиталось о перехвате четырех украинских беспилотников.