Сразу семь беспилотников атаковали российский регион

Сразу семь беспилотников атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Два дрона атаковали город Грайворон и взорвались на одной из центральных улиц. В селе Безымено еще два летательных аппарата спикировали на частный дом.
Помимо этого, в Краснояружском районе три FPV-дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие и домовладение.
Повреждения получили как строения, в том числе жилые дома, так и транспортные средства. Сведения о пострадавших губернатор не привел.
Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Только за утро 19 июня в Белгородской области трижды объявляли о ракетной опасности. Позже Минобороны отчиталось о перехвате четырех украинских беспилотников.