Средний срок залогового кредитования в России достиг рекорда

ОКБ: средний срок залогового кредитования в РФ достиг шести лет и трех месяцев

По итогам апреля 2024 года средний срок залогового кредитования в России достиг максимума за всю историю статистических наблюдений, составив шесть лет и три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Эксперты проанализировали информацию по наличным кредитам под залог имущества, включая транспорт, недвижимость, ценные бумаги, оборудование и другие имущественные права. По итогам исследования выяснилось, что за апрель средний срок залогового кредитования в стране увеличился в сравнении с мартовским показателем на 10 месяцев.

За второй месяц весны россиянам выдали в общей сложности 14,07 тысячи кредитов наличными под залог имущества. Общая сумма подобных займов составила 18,65 миллиарда рублей. Средний размер кредита под залог имущества вырос на два процента и достиг отметки 1,33 миллиона рублей. В годовом выражении объемы подобного кредитования увеличились на 26 процентов, а число выдач таких займов — на 61 процент, резюмировали аналитики.

Объемы кредитования в России растут не первый год. Так, по итогам января-октября 2023 года суммарный объем займов населения достиг рекордной отметки 34,8 триллиона рублей. В сравнении с тем же периодом 2022-го показатель увеличился на 6 триллионов. На этом фоне уровень закредитованности россиян оказался максимальным как минимум с 2015 года.