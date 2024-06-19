Ставшую причиной отравления более 200 россиян фасоль из салата хранили среди мусора

Shot: фасоль, которой отравились более 200 россиян, хранили среди мусора

Работники одного из предприятий, где фасоль стала причиной отравления более 200 человек в четырех регионах России, хранили продукцию среди бытового мусора. Такие подробности появились у Telegram-канала «Shot Проверка».

Как выяснило издание, сотрудники жили в бараках прямо на территории производства. Shot узнал, что бочки с соленьями компания хранила на улице.

На кухне предприятия также царила антисанитария. Последний раз это место Россельхознадзор проверял в 2015 году. На время проверки здания компании опечатали.

До этого стало известно о задержании четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве.

18 июня в рамках этого дела задержали троих фигурантов: фактического руководителя компании по производству продукции, генерального директора организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителя отдела качества.