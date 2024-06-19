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15:02, 19 июня 2024Экономика

Суд Евросоюза вынес решение по иску Ротенберга

Европейский суд отклонил иск требовавшего отмены санкций Ротенберга
Игорь Ротенберг

Игорь Ротенберг. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Суд Евросоюза в Люксембурге не согласился с требованиями российского бизнесмена Игоря Ротенберга и вынес решение отклонить иск об отмене введенных против него санкций. Об этом сообщает официальный сайт суда.

Предприниматель пытался оспорить правомерность введенных против него ограничений. Он заявлял, что при внесении его в санкционный список была допущена явная ошибка. Кроме того, оказались нарушены принципы доказывания и права Ротенберга на «эффективную судебную защиту». Иск был подан 25 ноября 2022 года.

Состояние Ротенберга, по оценкам Forbes, составляет 1,5 миллиарда долларов.

Игорь Ротенберг попал под санкции в апреле 2022 года, когда Евросоюз выпустил пятый пакет антироссийских рестрикций. В него вошли концерн «Калашников», официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а также бизнесмены Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги.

Известно, что в настоящий момент ЕС готовится выпустить уже 14-й пакет санкций. Под ограничения попадут 20 россиян, включая певицу Полину Гагарину и 22 юридических лица.

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