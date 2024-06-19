Ученые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени

Астрономы наблюдали пробуждение массивной черной дыры в реальном времени

Ученые, вероятно, в первый раз увидели пробуждение массивной черной дыры в реальном времени, следует из пресс-релиза Европейской южной обсерватории.

«Они (ученые — прим. «Ленты.ру») пришли к выводу, что стали свидетелями изменений, никогда ранее не наблюдавшихся в галактиках», — уточняется в публикации.

Сообщается, что галактика SDSS1335+0728 внезапно начала излучать больше света, чем прежде. Кроме того, данный феномен оказался длительным. Как считают астрономы, причиной феномена стало пробуждение расположенной в центре SDSS1335+0728 черной дыры, которая начала поглощать большое количество газа вокруг себя.

Похожий процесс может начаться в расположенной в центре галактики Млечный Путь массивной черной дыре Стрелец A*, однако, вероятность подобного сценария пока неизвестна, утверждают ученые.

Ранее астрономы Университета Флориды обнаружили, что черные дыры, образованные в результате слияния других черных дыр, могут нести информацию о своих предшественниках. Ученые предположили, что в угловом моменте черной дыры зашифрованы детали о ее происхождении.