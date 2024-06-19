В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Лукашук заявил о повреждении объектов инфраструктуры в Днепропетровской области

В Никопольском районе Днепропетровской области были повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Повреждены (…) предприятия, инфраструктурные объекты, (…) линии электропередачи, газопроводы и десяток солнечных панелей», — говорится в публикации.

Днем 19 июня сообщалось о взрыве в Харькове. Мэр Игорь Терехов подтверждал информацию СМИ о детонации. По его словам, взрыв прогремел на окраине города.

В этот же день во Львове был поврежден Государственный научно-исследовательский институт ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Мэр города Андрей Садовой отмечал, что это произошло в результате ночной массированной атаки дронов.