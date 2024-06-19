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00:40, 19 июня 2024Мир

В Германии решили бороться с иностранными кампаниями по дезинформации

Bloomberg: Германия создала подразделение для борьбы с дезинформацией

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия создала подразделение для противодействия кампаниям по дезинформации, организованной другими странами и направленными на подрыв демократии в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Как считают в Берлине, подобные кампании в том числе проводятся и Россией. В качестве примера власти ФРГ приводят кампанию «Доппельгенгер» в 2022 году, в рамках которой в соцсети X (бывшая Twitter) с десятков тысяч фейковых аккаунтов были запущены миллионы постов против Украины и западных стран.

Уточняется, что главной задачей подразделения является выявление и разоблачение «операций по дезинформации» в социальных сетях, а также их предупреждение. Первоначально в нем будут работать 10 аналитиков, однако в дальнейшем число сотрудников планируется удвоить.

Ранее в июне стало известно, что США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации России и помощи Украине в информационной сфере.

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      Марина Совина
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