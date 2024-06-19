В Германии захотели объяснить немцам смысл поддержки ВСУ

Жителям Восточной Германии нужно объяснить смысл поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, его слова приводит Rheinische Post.
«Мы должны с полной откровенностью объяснить жителям Восточной Германии политику федерального правительства в отношении поддержки Украины», — рассказал министр.
Линднер добавил, что основными тезисами для обоснования поддержки ФРГ «являются интересы республики», в которые входят поставки вооружений ВСУ, помощь украинским беженцам и содействие экономике Украины.
14 июня депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что Восточная Германия не готова продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении. Он отметил, что за последние два года «видна бесполезность этих мер».