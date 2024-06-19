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16:13, 19 июня 2024Мир

В Германии захотели объяснить немцам смысл поддержки ВСУ

Глава Минфина Линднер: Восточной Германии нужно объяснить смысл поддержки ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жителям Восточной Германии нужно объяснить смысл поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, его слова приводит Rheinische Post.

«Мы должны с полной откровенностью объяснить жителям Восточной Германии политику федерального правительства в отношении поддержки Украины», — рассказал министр.

Линднер добавил, что основными тезисами для обоснования поддержки ФРГ «являются интересы республики», в которые входят поставки вооружений ВСУ, помощь украинским беженцам и содействие экономике Украины.

14 июня депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что Восточная Германия не готова продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении. Он отметил, что за последние два года «видна бесполезность этих мер».

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      Дарья Устьянцева
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