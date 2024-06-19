В Госдуме сочли волнующим Запад визит Путина в КНДР

Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что визит Путина в КНДР взволновал Запад

Визит президента России Владимира Путина в КНДР и развитие отношений двух стран взволновали Запад. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Визит президента России в КНДР и развитие российско-северокорейских отношений сильно "взволновали" Запад. Мейнстрим-медиа тут же развернули кампанию по формированию "оси зла", тиражируя очередные антироссийские "страшилки"», — написал депутат.

По его словам, в Белом доме забили тревогу, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об угрозе, которая носит глобальный характер.

Слуцкий отметил, что переговоры Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына воспринимаются на Западе как «заговор против атлантистов», так как там забыли о понятиях дипломатии, дипломатических отношений и межгосударственного взаимодействия.

Северокорейский лидер устроил по случаю официального визита президента России масштабный парад с участием рот почетного караула и тысяч корейцев в цветах российского триколора. В начале парада торжественным маршем прошли военные почетного караула Корейской народной армии, по роте от Сухопутных войск, ВВС и ВМС.