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13:44, 19 июня 2024Мир

В МИД высказались об ответе Москвы на решение G7 по российским активам

МИД: Москва располагает широким арсеналом контрмер на решение G7 по активам РФ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва располагает широким арсеналом контрмер на решение «Группы семи» (G7) передать Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, трансляция которого доступна на YouTube.

«Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции», — сказала Захарова, добавив, что на эти активы могут распространиться ответные действия Москвы.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, «арсенал политических и экономических контрмер широк», однако раскрывать его детали «никто не будет».

Ранее Захарова рассказала, что ряд стран «Группы семи» пытался показать Москве, что решение по передаче российских активов Украине приняли якобы другие страны — члены «семерки».

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      Лина Пивоварова
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