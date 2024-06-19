В НАТО решили ускорить обучение военных ВСУ

РИА Новости: в НАТО одобрили план по ускоренному обучению военнослужащих ВСУ

Западные министры обороны одобрили план по ускоренному обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в блоке хотят, чтобы украинская армия не уступала российской ни количественно, ни качественно. Бойцов ВСУ будут готовить на американской военной базе в Висбадене, Германия. Для обучения украинцев выделят 700 инструкторов. Кроме того, они продолжат подготовку на территории тренировочных центров в странах НАТО, процесс контроля обучения будет полностью передан Брюсселю.

Методика обучения останется прежней. Военные ВСУ прежде всего изучают штурмовую и оборонительную тактику, ведение боя в городе и полевую медицину. Длительность обучения составляет от двух недель до полутора месяцев, больше всего времени занимает подготовка пилотов американских истребителей F-16.

Данные меры, считают авторы плана, позволят грамотнее распределять ресурсы, учебные площадки и инструкторов, а также защитить систему от критики со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа, если он вновь займет пост президента США. Он, в свою очередь, уже заявлял о намерении сократить помощь Киеву.

17 июня сообщалось, что Франция за два года планирует подготовить 26 украинских пилотов истребителей F-16. При этом командование сократит сроки обучения летчиков с полутора лет до полугода.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее рассказал, что Париж начал подготовку пилотов Вооруженных сил Украины 7 июня.