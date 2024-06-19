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22:05, 19 июня 2024Мир

В Париже появились граффити с истребителями для Украины в виде гробов

В Париже появились граффити с истребителями Mirage для Киева в виде гробов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже на здании рядом с офисом газеты Libération появились граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов, пишет издание.

Пять крупных рисунков сделаны через трафарет и изображают самолет в форме гроба, а сверху написано: «Миражи для Украины».

В редакцию газеты с украинского номера позвонила девушка, представившаяся Мариной, и заявила, что нанесла порядка 50 таких граффити, назвав адреса. При этом, по данным СМИ, с этого же номера журналистам сообщили о появлении изображений гробов у Эйфелевой башни, и с него же звонил вероятный заказчик граффити со звездами Давида, нанесенными на дома во французской столице в октябре прошлого года.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон пообещал, что передаст Киеву многоцелевые истребители Mirage модификации 2000-5. Он отметил, что точное количество самолетов пока не определено. Также он не уточнил дату поставки.

По информации источников во французских военных кругах, Париж сможет передать Украине лишь 6 из 26 имеющихся истребителей Mirage 2000-5.

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      Марина Совина
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