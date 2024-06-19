В России порассуждали об отправке жителей Северной Кореи в Артемовск

Политолог Марков: рабочих из КНДР могут отправить на восстановление Артемовска

Рабочих из Северной Кореи могут отправить на восстановление взятого под контроль Российской армией Артемовска (украинское название — Бахмут), однако такое решение будет сопряжено с нарушением санкционного режима Совбеза ООН. Об этом порассуждал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

По заявлению Маркова, отправка жителей Северной Кореи на новые территории — это «хороший план», так как Пхеньяну нужны валюта и продовольствие, а России — рабочие руки. Марков отметил, что, несмотря на то, что использование рабочих из этой страны может быть расценено как нарушение санкций, президент России Владимир Путин называл ограничение на контакты с КНДР «несправедливым аспектом».

«Но остановится России на словах о несправедливости? Или решится в этом аспекте нарушить санкции СБ ООН? И это нарушение санкций в отличие от снарядов, нельзя скрыть, потому что десятки, а лучше сотни тысяч рабочих из КНДР конечно, будут очень заметны», — порассуждал политолог. Марков добавил, что решение вопроса о рабочих из КНДР может состояться во время визита Владимира Путина.

Визит российского лидера в Северную Корею состоялся сегодня, 19 июня. Путин сообщил, что Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также президент призвал ООН пересмотреть санкции против КНДР.