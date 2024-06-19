В России призвали избавиться от пивных напитков

«Объединенные пивоварни» выступили против категории «пивные напитки»

В России предложили избавиться от пивных напитков. Устранить такую товарную категорию в интервью РИА Новости призвал президент компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ) Ораз Дурдыев.

По его словам, пограничная категория «пивных напитков» была создана искусственно в 2012 году. Отечественные пивовары находятся в диалоге с государством, и уже тогда ОПХ выступала против ее появления, сказал глава компании. «Продолжаем настаивать на ее ненужности», — добавил Дурдыев.

Сейчас пивом в России может считаться продукт, состоящий лишь классических ингредиентов — ячменного солода, воды, хмеля и пивных дрожжей. Любые другие компоненты или вкусовые добавки сразу выводят продукт из категории, объяснил глава ОПХ. Так, пшеничное бельгийское или сваренное на кукурузе мексиканское формально в РФ пивом не является.

«Пиво всегда остается пивом, будь оно темным или белым, банановым или шоколадным, на пшенице или кукурузе», — подчеркнул эксперт. Дурдыев предложил обозначать пиво с добавками, например, как «специальное», но не называть его пивным напитком.

Ранее он заявил, что реальная средняя цена бутылки хорошего пива в России составляет 50-60 рублей. Дурдыев уточнил, что речь идет о самом популярном сорте в России и в мире в целом — лагере. Глава компании отметил также, что стоимость не является определяющим фактор качества напитка.