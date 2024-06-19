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16:24, 19 июня 2024Россия

В России раскрыли причину визита Путина в Якутию накануне поездки в КНДР

Политолог Данилин: Путин посетил Якутию из уважения к якутским бойцам в зоне СВО

Фото: Петр Ковалев / РИА Новости

Перед официальной поездкой в КНДР президент России Владимир Путин посетил Якутию. Причину его решения в беседе с «Абзацем» раскрыл политолог Павел Данилин.

В столице региона, Якутске, политик ознакомился с достижениями республики, а также провел ряд встреч с местными властями.

«Якутия — это один из самых успешных регионов России по целому ряду направлений. По цифровизации — здесь видны серьезные успехи. По демографии — регион растет хорошими темпами. Несмотря на западные санкции, удалось увеличить промышленное производство в два раза», — напомнил специалист.

Он выразил уверенность в том, что причиной для визита главы государства было также желание отдать дань уважения якутским бойцам, воюющим сейчас в зоне спецоперации на Украине. Данилин заметил, что среди них уже насчитывается несколько героев Российской Федерации.

Во время своего визита Путин остановил кортеж и вышел пообщаться с жителями Якутска. Пресс-секретарь политика Дмитрий Песков заметил, что его решение не было запланировано заранее.

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      Наталья Анисеева
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