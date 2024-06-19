Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:01, 19 июня 2024Экономика

В России спрогнозировали рост цен на импортное вино до конца года

Эксперт Липилин: цены на импортное вино в РФ до конца года могут вырасти на 35 %

Фото: Kevin Kelly / Unsplash

До конца 2024 года цены на импортное вино в России года могут подскочить более чем на треть. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Он отметил, что рост цен начался уже в мае. По прогнозу эксперта, во втором полугодии вина из недружественных стран (Италии, Франции, Испании и других) недорогого сегмента подорожают в среднем на 35 процентов в годовом выражении — с 550 до 750 рублей за бутылку. В то же стоимость вина из Южной Америки (Аргентины, Чили, ЮАР), в какой-то степени заменившего на российском рынке европейское, станет выше на 20 процентов, с 450 до 550 рублей за бутылку.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

В среднем ценовом сегменте ожидается более равномерный рост цен, около 20 процентов — стоившая одну тысячу рублей бутылка подорожает до 1,2 тысячи. «Чем дороже вино, тем процент повышения относительно его стоимости в 2023 году будет ниже», — объяснил Липилин.

Эксперты называют скорое подорожание вина в России неизбежным. Во-первых, это произойдет из-за повышения ввозных пошлин на вина из недружественных государств с 12,5 процента до 20 процентов (но не менее 1,5 доллара за литр). К тому же, в РФ увеличатся акцизы на тихие и игристые вина. В 2025 году акциз составит 112 рублей за литр, в 2026-м — 116.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      Россиянин побывал в Абхазии и пожаловался на неприятную русскую музыку

      Россиянин с ножом напал на жену и был ликвидирован силовиками

      Захарова назвала истеричной реакцию Запада на визит Путина в КНДР

      Назван способ избежать вызывающего ботулизм токсина

      Звезда КВН раскрыл свой заработок

      Россиянам представят новый уникальный контент

      После атаки ВСУ на российские нефтехранилища возбуждено дело о теракте

      Массовая драка с участниками СВО произошла в Перми. Дебоширов усмиряли бойцы ОМОН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше