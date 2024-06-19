Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:24, 19 июня 2024Экономика

В России выявили схему производства сыров по поддельным документам

Молокозавод в Челябинской области подделал документы о качестве сыров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Молокозавод в Челябинской области производил сыры по поддельным документам о лабораторных испытаниях. О подобной схеме выпуска этой продукции сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что у местного молокозавода были три декларации о соответствии качества выпускаемой продукции необходимым требованиям. Однако все они были подготовлены на основе протоколов фальшивых испытаний, которые в реальности не проводились. В ведомстве сочли подобные декларации неправомерными и предупредили предприятие о недопустимости таких действий.

В испытательном центре, расположенном в подмосковном Орехово-Зуево, опровергли выдачу результатов челябинскому молокозаводу. На этом фоне представители Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вынесли предприятию соответствующее предостережение по факту нарушения обязательных требований к выпускаемой продукции.

В середине мая 2024 года сотрудники Роскачества выявили так называемый мясной клей в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Этот фермент запрещен для применения в пищевой промышленности с 2020 года, однако был обнаружен в вышеуказанной продукции. Несоответствие качества выпускаемого творога нормам также выявили в продукции с Даниловского рынка. В ней были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и повышенная концентрация плесени.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошные подарки. Что получил лидер Северной Кореи и что подарил в ответ?

      Тело купавшегося в море в шторм россиянина вынесло на берег спустя четыре дня

      США расширили полномочия Украины по использованию американского оружия против России

      Для Apple создали аккумулятор с рекордной плотностью энергии

      Раненному на СВО военному пришлось добиваться госпитализации

      Стало известно о введении санкций ЕС против Полины Гагариной

      ВСУ атаковали Белгород

      В МИД прокомментировали планы Армении купить французские САУ

      В России выявили схему производства сыров по поддельным документам

      Под Москвой мальчику из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше