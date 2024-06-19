В России выявили схему производства сыров по поддельным документам

Молокозавод в Челябинской области подделал документы о качестве сыров

Молокозавод в Челябинской области производил сыры по поддельным документам о лабораторных испытаниях. О подобной схеме выпуска этой продукции сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что у местного молокозавода были три декларации о соответствии качества выпускаемой продукции необходимым требованиям. Однако все они были подготовлены на основе протоколов фальшивых испытаний, которые в реальности не проводились. В ведомстве сочли подобные декларации неправомерными и предупредили предприятие о недопустимости таких действий.

В испытательном центре, расположенном в подмосковном Орехово-Зуево, опровергли выдачу результатов челябинскому молокозаводу. На этом фоне представители Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вынесли предприятию соответствующее предостережение по факту нарушения обязательных требований к выпускаемой продукции.

В середине мая 2024 года сотрудники Роскачества выявили так называемый мясной клей в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Этот фермент запрещен для применения в пищевой промышленности с 2020 года, однако был обнаружен в вышеуказанной продукции. Несоответствие качества выпускаемого творога нормам также выявили в продукции с Даниловского рынка. В ней были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и повышенная концентрация плесени.