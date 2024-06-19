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21:53, 19 июня 2024Интернет и СМИ

В США вспомнили мирный план Маска по Украине

Сакс: Зеленский отверг разумный план Маска по урегулированию конфликта

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг разумный план основателя компании SpaceX Илона Маска по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил американский предприниматель Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X.

«Напоминание: Зеленский назвал это вполне разумное мирное предложение "пророссийским". К сожалению, Украина никогда больше не увидит таких хороших условий», — вспомнил Сакс.

Речь идет о предложении Маска, озвученном осенью 2022 года. Предприниматель призвал признать Крым российским, учесть мнение жителей новых регионов России, а Украине сохранить нейтральный статус.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова остановить боевые действия, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также откажется от вступления в НАТО.

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      Евгений Силаев
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