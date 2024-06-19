В США вспомнили мирный план Маска по Украине

Сакс: Зеленский отверг разумный план Маска по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский отверг разумный план основателя компании SpaceX Илона Маска по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил американский предприниматель Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X.

«Напоминание: Зеленский назвал это вполне разумное мирное предложение "пророссийским". К сожалению, Украина никогда больше не увидит таких хороших условий», — вспомнил Сакс.

Речь идет о предложении Маска, озвученном осенью 2022 года. Предприниматель призвал признать Крым российским, учесть мнение жителей новых регионов России, а Украине сохранить нейтральный статус.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова остановить боевые действия, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также откажется от вступления в НАТО.