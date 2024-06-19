В Верховной Раде пожаловались на мобилизацию работников ВПК

Депутат Рады Костенко: подлежащих бронированию работников ВПК мобилизуют в ВСУ

На Украине подлежащих бронированию от мобилизации работников военно-промышленного комплекса (ВПК) мобилизуют в Вооруженные силы республики (ВСУ) при обновлении данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает «Украинская Правда».

«Проблема в том, что работники предприятий ВПК идут обновлять данные в территориальный центр комплектования и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование», — пожаловался он. По словам депутата, сейчас украинский парламент готовит законопроект, чтобы сделать невозможной мобилизацию работников ВПК во время обновления данных.

Костенко также заявил, что генштаб ВСУ доволен темпами мобилизации в стране. По его словам, если они сохранятся или увеличатся, разработкой законопроекта о мобилизации смогут заняться до конца лета. Парламентарий отметил, что документ может быть готов к октябрю.