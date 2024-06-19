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03:11, 19 июня 2024Мир

Готовящаяся к председательству в Совете ЕС страна не сочла приоритетом поддержку Украины

В повестке дня председательства Венгрии в ЕС не нашли пункт о поддержке Украины

Фото: Ervin Lukacs / Unsplash

Венгрия, готовящаяся председательствовать в Совете Европейского союза (ЕС) с 1 июля 2024 года, не стала включать пункт о поддержке Украины в повестку дня на ближайшие полгода. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на представителя Будапешта при ЕС Балинта Одора.

Отвечая на вопрос о линии в отношении конфликта на Украине и поддержки Киева он заявил, что Венгрия «будет внимательно следить за развитием событий и включать в повестку дня все аспекты по мере необходимости». Среди приоритетов предстоящего председательства государства Одор назвал противодействие нелегальной миграции. Венгрия также планирует «сбалансировать» процессы расширения ЕС.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС. Он напомнил, что в последнее время в Брюсселе шли споры о том, при каких условиях должна начаться евроинтеграция Украины.

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      Маргарита Пименова
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