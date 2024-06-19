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08:06, 19 июня 2024Россия

Володин призвал запретить усыновлять российских детей для ряда государств

Володин призвал запретить усыновлять детей из РФ для стран, где можно менять пол

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В России необходимо запретить усыновлять детей гражданам тех стран, в которых разрешена смена пола. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик выразил опасения, что усыновленные российские дети в странах Запада могут попасть в беду. Этот вопрос в среду, 19 июня, обсудят на итоговом докладе Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.

Володин напомнил, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола. А тем людям, которым провели подобные вмешательства за рубежом, по закону нельзя становиться опекунами или усыновителями детей.

Тем временем в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность, в десяти странах Европы, в том числе в Италии, Норвегии, Германии и Австрии, отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. По словам Володина, в других странах Европы, в том числе в Испании и Бельгии, закреплен минимальный возраст для несовершеннолетних, желающих сменить пол. В США, в свою очередь, гормональная терапия рекомендуется детям с шести лет, а хирургическое вмешательство разрешается с 12 лет.

Ранее в докладе о работе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой отмечалось, что иностранцам скоро могут запретить усыновлять детей из России. Нынешняя международная обстановка и обусловленные ею значительные изменения в двухсторонних отношениях Москвы с Западом в конечном итоге могут привести к полному прекращению усыновления российских детей иностранными гражданами в ближайшем будущем, говорилось в документе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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